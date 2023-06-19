Жодного Patriot не знищено: Зеленський про підсумки тижня

Усі Patriot працюють та збивають ракети РФ, жодного з них не було знищено за пройдений тиждень.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Хто б там в Росії не розказував, нібито наші Patriot знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного Patriot не знищено! – зазначив президент.

Крім того, підбиваючи підсумки тижня голова держави повідомив, що українськими захисниками було знищено майже 30 ракет та 50 дронів, а також всі Калібри та Кінжали.

– Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед. Був цього тижня Рамштайн, і головне – це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне, – додав президент.

Він зауважив, що єдине, що зараз має хвилювати РФ – як підготувати російське суспільство до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

– Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи, – підкреслив голова держави.

Також Зеленський зазначив, що делегація лідерів африканських країн, які відвідали на тижні Україну та Росію, могла побачити, хто зацікавлений у мирі, а хто “сам по собі є війною”.

– Все, про що йшлося в Україні, було про формулу миру. Пункт за пунктом. Все, про що йшлося в Росії, було про війну. Про те, як знищувати життя далі. Очевидно, немає альтернативи формулі миру. Благо, світ все більше і більше це чує та бачить, – сказав він.

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