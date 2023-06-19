Розраховані на пересічного росіянина: Юсов про заяви Путіна щодо знищення 5 Patriot в Україні

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито знищення 5 систем Patriot в Україні розраховані лише на внутрішню аудиторію.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

– Для України і наших партнерів – це очевидна брехня. Це лише для пересічного зазомбованого Ванюшки, сказав би він 5 чи 50, в принципі, значення немає. Головне потім накатити стопарик і сказати: Ми ж їм всім показали, – зазначив він.

За словами Юсова, росіяни бояться українського контрнаступу. Про це свідчить публічна риторика Володимира Путіна та міністра оборони РФ Шойгу.

– Навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає прокремлівських пропагандистів як істину останньої інстанції, тому потрібен “важчий наркотик”. І цей образ Путіна, який особисто розповідає про події в Україні – це і є такий найважчий наркотик для російської пропаганди, який зараз може бути. А що за ним? А за ним будуть ломка та порожнеча. І це можна ж сказати, що ми, власне, ще навіть нічого не починали, – додав представник ГУР.

Раніше заяви Путіна про знищення 5 установок Patriot прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він наголосив, що очільник Кремля навіть не знає, з чого складається цей зенітно-ракетний комплекс.

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