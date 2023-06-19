Зеленський провів переговори із Ріші Сунаком: про що йшлось під час розмови

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Під час телефонної розмови глава держава обговорив із очільником британського уряду перебіг бойових дій, оборонні потреби України й подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Крім того, Володимир Зеленський подякував Ріші Сунаку за організацію конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня та за лідерську роль Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки України.

– Ми скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Важливо надати Україні конкретні перспективи членства, – наголосив президент України.

Також лідери країн обговорили кроки з реалізації Формули миру та підготовки гарантій безпеки для України.

Окремо під час телефонної Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску, оскільки Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів.

Джерело: Володимир Зеленський

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