Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Во время телефонного разговора глава государства обсудил с главой британского правительства ход боевых действий, оборонные нужды Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в том числе благодаря дальнобойному оружию.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Риши Сунака за организацию конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня и за лидерскую роль Великобритании в консолидации международной поддержки Украины.

– Мы скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства, – подчеркнул президент Украины.

Также лидеры стран обсудили шаги по реализации Формулы мира и подготовке гарантий безопасности для Украины.

Отдельно во время телефонной работы Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления, поскольку Россия наращивает производство ракет из западных компонентов.

Источник: Владимир Зеленский

