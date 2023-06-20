Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні

Україна веде переговори із західними виробниками щодо збільшення виробництва зброї, включно з безпілотниками, на своїй території.

Про це заявив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв, повідомляє Reuters.

За його словами, Україна має підтримку від США та Великої Британії, а також веде діалог про виготовлення озброєння з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи.

– Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців, – сказав Боєв.

Заохочуючи іноземні оборонні компанії виробляти зброю в Україні, Київ міг би більш ефективно задовольняти власні потреби, а також розбудовувати свою оборонну промисловість, орієнтовану на світових споживачів. Окрім того, це створить робочі місця для українців.

– Для стримування агресії в майбутньому буде потрібна сильна оборонна промисловість України, сильні українські збройні сили, – додав Боєв.

Зазначено, що на Паризькому авіасалоні Боєв також зробив пропозицію виробникам безпілотників: від великих міжнародних оборонних фірм до малих постачальників.

Заступник міністра вважає, що переговори про виробництво дронів можуть зайняти більше часу, але виробництво їх в Україні може стати ефективним способом отримати вигоду з наявного у країни досвіду використання безпілотників.

Водночас високопоставлене джерело в європейській оборонній промисловості повідомило Reuters, що європейські правила та стандарти щодо безпілотників можуть ускладнити компаніям їх виробництво та випробування в Україні.

Раніше уряд Швеції вирішив створити центри обслуговування військової техніки, наданої українській армії. Вони з’являться в сусідніх із Україною державах.

Джерело : Reuters

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