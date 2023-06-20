Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні

Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні
Фото: Getty Images

Україна веде переговори із західними виробниками щодо збільшення виробництва зброї, включно з безпілотниками, на своїй території.

Про це заявив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв, повідомляє Reuters.

За його словами, Україна має підтримку від США та Великої Британії, а також веде діалог про виготовлення озброєння з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи.

– Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців, – сказав Боєв.

Заохочуючи іноземні оборонні компанії виробляти зброю в Україні, Київ міг би більш ефективно задовольняти власні потреби, а також розбудовувати свою оборонну промисловість, орієнтовану на світових споживачів. Окрім того, це створить робочі місця для українців.

– Для стримування агресії в майбутньому буде потрібна сильна оборонна промисловість України, сильні українські збройні сили, – додав Боєв.

Зазначено, що на Паризькому авіасалоні Боєв також зробив пропозицію виробникам безпілотників: від великих міжнародних оборонних фірм до малих постачальників.

Заступник міністра вважає, що переговори про виробництво дронів можуть зайняти більше часу, але виробництво їх в Україні може стати ефективним способом отримати вигоду з наявного у країни досвіду використання безпілотників.

Водночас високопоставлене джерело в європейській оборонній промисловості повідомило Reuters, що європейські правила та стандарти щодо безпілотників можуть ускладнити компаніям їх виробництво та випробування в Україні.

Раніше уряд Швеції вирішив створити центри обслуговування військової техніки, наданої українській армії. Вони з’являться в сусідніх із Україною державах.

Читайте також
ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках, закріплюються на рубежах
Бої на фронті

Джерело: Reuters
Війна в Україні, виробництво, Зброя для України, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Постраждає до 1 млн людей: чим загрожує Україні та світу катастрофа на ЗАЕС
Запорізька АЕС
Данія затвердила новий пакет військової допомоги Україні: Резніков повідомив деталі
Олексій Резніков
Стрімкого контрнаступу, як Харківський, не буде: Резніков пояснив, чому
Олексій Резніков
В окупованому Сєвєродонецьку за дзвінок в Україну людей відправляють “на підвал”
російські окупанти
Який вигляд має знищений склад боєприпасів РФ у селищі Рикове після удару ЗСУ: супутникові фото
Рикове - вибухи
Відео
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Юлія Захарченко
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)
Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (19.06.2023)
Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь