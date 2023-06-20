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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Загроза застосування Росією ядерної зброї реальна – Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї є “реальною”.

Про це повідомляє Reuters.

– Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене непокоїть пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально, – сказав він групі донорів у Каліфорнії.

Раніше Байден назвав “абсолютно безвідповідальним” переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі.

У червні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі у липні – коли будуть готові відповідні об’єкти.

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Джерело: Reuters
Білорусь, Джо Байден, Росія, США, Ядерна зброя
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