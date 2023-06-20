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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У 2023 році країни ЄС підготують 30 тисяч військових ЗСУ

У 2023 році країни ЄС підготують 30 тисяч військових ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Цього року у межах Місії ЄС з військової допомоги Україні планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, зокрема і воїнів Сил ТрО.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зазначено, Місія ЄС обʼєднує 28 держав. Її метою є посилення спроможностей ЗС України для:

  • ефективного проведення операцій;
  • захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності України;
  • захисту цивільного населення.

Заходи з підготовки відбуватимуться на території держав-членів Європейського Союзу.

Раніше речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що зараз США у Німеччині навчають понад 2 тис. українських військових.

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У 2023 році країни ЄС підготують 30 тисяч військових ЗСУ

Джерело: Міноборони
ЄС, Війна в Україні, підготовка, українські військові
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