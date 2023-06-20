Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У 2023 році країни ЄС підготують 30 тисяч військових ЗСУ
Цього року у межах Місії ЄС з військової допомоги Україні планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, зокрема і воїнів Сил ТрО.
Про це повідомляє Міноборони України.
Зазначено, Місія ЄС обʼєднує 28 держав. Її метою є посилення спроможностей ЗС України для:
- ефективного проведення операцій;
- захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності України;
- захисту цивільного населення.
Заходи з підготовки відбуватимуться на території держав-членів Європейського Союзу.
Раніше речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що зараз США у Німеччині навчають понад 2 тис. українських військових.
Джерело: Міноборони
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