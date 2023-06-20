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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Кілька етапів: у Держдепі США пояснили механізм надання F-16 Україні

Кілька етапів: у Держдепі США пояснили механізм надання F-16 Україні
Фото: Getty Images

Потенційна передача Україні багатофункціональних легких винищувачів F-16 – чи то від США, чи від іншого союзника – займе місяці та відбуватиметься у кілька етапів.

Про це повідомив представник Державного департаменту США з військово-політичних питань Стен Браун під час спілкування з журналістами на Паризькому авіасалоні (Paris Air Show).

Він запевнив, що хоча Сполучені Штати поки не оголошували про надання Україні винищувачів F-16, вони підтримують наміри інших союзників зробити це.

Водночас передача цих літаків має бути “цілісним підходом”, передбачати навчання як пілотів, так і техніків.

Одним із перших кроків у наданні F-16 буде отримання ліцензії на навчання українських пілотів, ще до того, як з’явиться дозвіл на поставку літаків.

Після цього необхідно буде визначити механізм, через який відбуватиметься передача винищувачів до України: за допомогою третьої сторони чи в інший спосіб. Також буде напрацьовано план використання літаків українськими військовими.

Браун запевнив, що Держдеп США уже працює над оформленням документів для запитів на передачу F-16 від третіх країн, наприклад, Нідерландів. Він відмовився озвучити конкретні терміни завершення цього процесу.

Водночас представник Держдепу звернув увагу, що процес надання озброєння Україні зараз відбувається значно швидше.

– Те, на що раніше витрачалися місяці та тижні, щоб пройти через міжвідомчий процес затвердження, зараз відбувається за лічені години, – наголосив Браун.

Як відомо, Нідерланди та Данія очолили “авіаційну коаліцію”, яка передбачає тренування українських пілотів на західних бойових літаках та потенційні поставки цих винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що українські льотчики зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні шість місяців.

Тим часом у Данії заявили про готовність надати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США як країни-виробника.

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Джерело: Defense News, Military Times

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Держдеп США
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