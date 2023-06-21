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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Philips, Virgin, Hyundai та інші: до відновлення України долучиться понад 400 компаній

Philips, Virgin, Hyundai та інші: до відновлення України долучиться понад 400 компаній

У середу, 21 червня, на Конференції з відновлення України в Лондоні понад 400 світових компаній заявили про свою підтримку відновлення зруйнованої війною української економіки.

Як пише американський телеканал CNN, серед компаній, які погодилися підтримати Україну, були такі корпорації, як Citi, Sanofi і Philips. Ці та інші компанії входять до списку тих, хто підписав “Діловий договір України”, що свідчить про їхній намір збільшити інвестиції в країну.

Водночас британське видання The Guardian зазначає, що до списку таких компаній увійшли Virgin і Hyundai Engineering.

Міністр закордонних справ Великої Британії повідомив, що, окрім зазначеної кількості підприємств, до підтримання економіки та відновлення України долучилися 130 громадських організацій та 61 держава.

Говорячи про держави, у відновленні економік узяли участь західні уряди, як, приміром, Велика Британія, де й відбувається конференція. Офіційний Лондон розробив пакет заходів підтримки України, що включає $3 млрд нових гарантій для розблокування кредитів Світового банку і $305 млн двосторонньої допомоги.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надішле Україні ще $1,3 млрд фінансової допомоги для “капітального ремонту енергетичної мережі” і модернізації інших найважливіших об’єктів інфраструктури.

Сьогодні Україна стикається з величезною проблемою залучення коштів, і уряди та фінансові інститути розвитку не зможуть вирішити її без допомоги приватних інвесторів, зазначає CNN.

У березні Світовий банк підрахував, що вартість відновлення України через рік після початку повномасштабної війни становить $411 млрд – величезна цифра, яка зростатиме в міру затягування конфлікту.

Щоб допомогти задовольнити цю потребу, президент України Володимир Зеленський залучив компанії BlackRock і JPMorgan для консультування Фонду розвитку України – механізму, який покликаний мобілізувати капітал приватних і державних інвесторів для відновлення української економіки.

Фонд розвитку України все ще перебуває на стадії планування та, як очікується, не буде запущений до закінчення конфлікту.

Фото: Володимир Зеленський

Джерело: CNN, The Guardian
бізнес-переговори, Війна в Україні, Велика Британія, Розвиток бізнесу, Україна
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