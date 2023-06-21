Philips, Virgin, Hyundai и другие: к восстановлению Украины присоединится более 400 компаний

В среду, 21 июня, на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне более 400 мировых компаний заявили о своей поддержке восстановления разрушенной войной украинской экономики.

Как пишет американский телеканал CNN, среди компаний, которые согласились поддержать Украину, были такие корпорации, как Citi, Sanofi и Philips. Эти и другие компании входят в список тех, кто подписал “Деловой договор Украины”, что свидетельствует об их намерении увеличить инвестиции в страну.

В то же время, британское издание The Guardian отмечает, что в список таких компаний вошли Virgin и Hyundai Engineering.

Министр иностранных дел Великобритании сообщил, что кроме указанного количества предприятий, к поддержанию экономики и восстановления Украины подключились 130 гражданских организаций и 61 государство.

Говоря о государствах, в восстановлении экономик приняли участие западные правительства, как, к примеру, Великобритания, где и проходит конференция. Официальный Лондон разработал пакет мер поддержки Украины, включающий $3 млрд новых гарантий для разблокирования кредитов Всемирного банка и $305 млн двусторонней помощи.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон направит Украине еще $1,3 млрд финансовой помощи для “капитального ремонта энергетической сети” и модернизации других важнейших объектов инфраструктуры.

Сегодня Украина сталкивается с огромной проблемой привлечения средств, вот и правительства и финансовые институты развития не смогут решить ее без помощи частных инвесторов, отмечает CNN.

В марте Всемирный банк подсчитал, что стоимость восстановления Украины через год после начала полномасштабной войны составляет $411 млрд — огромная цифра, которая будет расти по мере затягивания конфликта.

Чтобы помочь удовлетворить эту потребность, президент Украины Владимир Зеленский привлек компании BlackRock и JPMorgan для консультирования Фонда развития Украины — механизма, который призван мобилизовать капитал частных и государственных инвесторов для восстановления украинской экономики.

Фонд развития Украины все еще находится на стадии планирования и, как ожидается, не будет запущен до окончания конфликта.

Фото: Володимир Зеленський

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