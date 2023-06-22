Дніпро повертається у русло, в якому був 70 років тому: очільник МВС про підрив Каховської ГЕС

Після руйнування Каховського водосховища вода відступила від берегів на 1,3-1,6 тис. м. Нині річка Дніпро фактично повертається в русло, в якому перебувала близько 70 років тому.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, наразі здійснюють усі необхідні розрахунки, які дозволять спрогнозувати потреби води населенню та спроможності водного басейну Дніпра.

Очільник МЗС зазначив, що одними з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС залишаються питна та технічна вода.

Нині воду підвозять, проте місцева влада робить все можливе для оперативного проведення комплексу геодезично-розвідувальних робіт, які допоможуть запустити свердловини.

Водночас на місці ліквідації катастрофи працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води. Наразі є запаси щонайменше на один місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою.

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