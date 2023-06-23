У Маріуполі ліквідовано щонайменше чотирьох російських офіцерів

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області ліквідовано щонайменше чотирьох російських офіцерів.

Про це зранку 23 червня сповістив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на представників маріупольського спротиву.

– Доброго ранку! Маріуполь на зв’язку! П’ятниця починається з гарних новин, – звернувся до українців Петро Андрющенко.

Відомо, що окупанти до знищення мешкали в приватному будинку в Приморському районі неподалік порту.

Будинок належить місцевим жителям, які були змушені евакуюватися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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