В Мариуполе ликвидировано по меньшей мере четыре российских офицера

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области ликвидированы по меньшей мере четыре российских офицера.

Об этом утром 23 июня сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на представителей мариупольского сопротивления.

– Доброе утро! Мариуполь на связи! Пятница начинается с хороших новостей, – обратился к украинцам Петр Андрющенко.

Известно, что оккупанты до уничтожения жили в частном доме в Приморском районе неподалеку от порта.

Дом принадлежит местным жителям, вынужденным эвакуироваться.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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