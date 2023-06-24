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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Чеченські підрозділи почали відступати з позицій у Мар’їнці – Чепурний

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 24 червня чеченські підрозділи почали відступати з позицій у Мар’їнці Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив полковник, пресофіцер Ярослав Чепурний.

– Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар’їнці, знялися несподівано і почали виходити з Мар’їнки. Наша аеророзвідка помітила це і ми нанесли противнику вогневе ураження. Один БТР навіть підбили, – сказав він.

Раніше у Міністерстві оборони України порадили російським окупантам висунутися до Росії на допомогу “товаришам по обидва боки конфлікту”. Це було б набагато безпечніше, аніж воювати з українською армією.

– Міністерство оборони України дивується, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам по обидва боки конфлікту. Це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії, – йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

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