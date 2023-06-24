Путіну загрожує втрата влади, наступні 24 години будуть вирішальними – CNN

Російському диктатору Володимиру Путіну загрожує втрата влади на тлі “бунту” найманців ПВК Вагнера. Наступна доба матиме вирішальне значення.

Про це йдеться в аналітичній статті американського телеканалу CNN.

У матеріалі зазначається, що глава РФ зіткнувся “з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки”, протягом яких він керував цією ядерною країною.

– І приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч, – сказано в статті.

Телеканал називає такий розвиток подій неминучим для закритої та несприйнятливої для критики системи, яку створив Кремль, особливо на тлі неефективного управління війною проти України.

Водночас ще донедавна бунт у РФ вважався чимось неможливим. Критики Путіна зазвичай просто зникали, випадали з вікон чи були отруєні.

Тепер же від краху московську еліту може врятувати лише збройне знищення “вагнерівців”, які ще донедавна воювали за РФ на українському фронті.

СNN наголошує, що дехто настільки звик сприймати Путіна як “майстерного тактика”, що перші заяви власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина розцінювалися як спроба господаря Кремля “тримати в напрузі” своїх генералів.

Однак коли “вагнерівці” захопили Ростов-на-Дону – ключовий військовий центр в агресії проти України – стало зрозуміло, що цим керує не кремлівська верхівка.

На думку видання, підрозділи “вагнерівців” могли планувати щось схоже на заколот протягом певного часу. Мотив для нього виник спонтанно – начебто авіаудар по табору ПВК Вагнера в лісі. Після цього найманці дуже швидко мобілізувалися і просунулися до Ростова-на-Дону.

Це важко зробити спонтанно за один день, пише CNN.

Телеканал припускає, що Пригожин, можливо, хотів підштовхнути Путіна до зміни керівництва Міноборони РФ. У власника ПВК Вагнера тривалий конфлікт із цим відомством. Однак суботнє звернення Путіна зруйнувало цю перспективу.

Тож путінська еліта постала перед вибором між президентським режимом, який хитається, і ЧВК Вагнера, яка виступила проти своїх “господарів”.

У матеріалі сказано, що “наступні 24 години мають вирішальне значення”.

– Тепер перед російською елітою постав екзистенційний вибір – між хитким президентським режимом і темним, найманим Франкенштейном, якого той створив для виконання брудної роботи і який обернувся проти своїх господарів, – наголошується в статті.

CNN також називає нинішню ситуацію “моментом істини” для російської армії та звертає увагу, що спецназ ФСБ не поспішає зупиняти “вагнерівців”.

Журналісти нагадують, що останнім часом російський режим неодноразово виглядав слабким. Так звана “атака безпілотника на Кремль” у травні, ймовірно, змусила путінську еліту засумніватися, чому оборона столиці РФ настільки слабка. Згодом відбулася атака дронів на Москву.

А останні події, на думку CNN, “знімуть будь-які питання, чи варто сумніватися в контролі Путіна над владою”.

Журналісти додають, що “Україна, ймовірно, святкуватиме” катастрофічну невчасність цього заколоту всередині РФ, оскільки він може змінити перебіг війни на користь Києва.

Однак повстання в РФ рідко завершувалися так, як планувалося. Усунення царя Миколи II у 1917 році в Росії обернулося більшовицькою революцією, а потім створенням Радянської “імперії”.

Тож і нинішній заколот не обов’язково призведе до позитивних змін всередині РФ, припускає CNN. Пригожин може програти, а “стовпи” Кремля – встояти. При цьому ослаблений Путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу, оскільки не сприйме “логіку поразки” на фронтах в Україні в найближчі місяці.

Проте чим би не завершився “заколот”, зрозуміло, що з цього моменту путінський режим не зможе повернути собі колишній контроль у РФ. Тож попереду може бути ще більше потрясінь та змін.

Джерело : CNN

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