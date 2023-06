РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані

27 червня ввечері росіяни вдарили по центру Краматорська та селищу Біленьке. У результаті атаки загинуло три людини, поранення отримали 25 цивільних, серед загиблих – одна дитина від 9 до 11 років.

Про це повідомляє Краматорська міська рада, Нацполіція, керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що РФ вдарила по закладу харчування, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що РФ завдали 2 ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста, друге влучання – у селі Біленьке.

Посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на ракетну атаку росіян на Краматорськ.

Бельгійський журналіст Арно де Декер написав із місця вибуху в Краматорську, що повністю зруйнований внаслідок російського удару бар Ria Lounge, що примикає до готелю Краматорськ, був заповнений людьми. Декер публікує фотографію, зроблену всередині бару за 20 хвилин до удару.

Ексречниця президента Юлія Мендель повідомила у Twitter, що росіяни обстріляли Краматорськ з С-300, є поранені серед цивільних, за даними джерел, серед них одна дитина.

Russian strike on Kramatorsk today. Russians attacked with S-300, there are wounded among civilians, including one child, according to sources @pravda_eng pic.twitter.com/YKkC1R7u7F

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) June 27, 2023