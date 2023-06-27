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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані

РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані
РФ прицільно вдарила по скупченню людей у Краматорську: загинуло 3 людини, ще 25 – травмовані

27 червня ввечері росіяни вдарили по центру Краматорська та селищу Біленьке. У результаті атаки загинуло три людини, поранення отримали 25 цивільних, серед загиблих – одна дитина від 9 до 11 років.

Про це повідомляє Краматорська міська рада, Нацполіція, керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що РФ вдарила по закладу харчування, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей.

– Загинуло 2 особи. 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці, – повідомив він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що РФ завдали 2 ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста, друге влучання – у селі Біленьке.

Посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на ракетну атаку росіян на Краматорськ.

– Жахливі кадри чергового жорстокого нападу на Краматорськ, у той час як Росія продовжує свої безсовісні удари по містах, населених пунктах та жителях України, – написала вона у Twitter.

Бельгійський журналіст Арно де Декер написав із місця вибуху в Краматорську, що повністю зруйнований внаслідок російського удару бар Ria Lounge, що примикає до готелю Краматорськ, був заповнений людьми. Декер публікує фотографію, зроблену всередині бару за 20 хвилин до удару.

Ракетний обстріл Краматорська 27 червня 2023 року – що відомо про наслідки ракетного обстрілу Полтавської області

Ексречниця президента Юлія Мендель повідомила у Twitter, що росіяни обстріляли Краматорськ з С-300, є поранені серед цивільних, за даними джерел, серед них одна дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андрій Єрмак

Війна в Україні, Краматорськ, Полтавська область, Російська агресія
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