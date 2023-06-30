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Валентина Чорна, редакторка стрічки

США близькі до схвалення передання Україні ракет ATACMS – WSJ

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки близькі до схвалення передання Україні ракетної системи великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських і європейських офіційних осіб.

За словами чиновників, наразі питання перебуває на розгляді на найвищому рівні.

Офіційні особи у США та Європі побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштовані кола уряду США, а саме Білий дім, дійшли висновку про нагальну необхідність підтримати боротьбу України найближчими тижнями.

– На тлі внутрішніх заворушень у Росії, де на вихідних засновник загону найманців Вагнера влаштував невдалий заколот, офіційні особи США та Європи визнали, що наразі, можливо, настав час надати сучасніше озброєння, – йдеться у матеріалі.

Ракета ATACMS: характеристики

Крім цього, високопоставлений представник Міноборони України повідомив ЗМІ, що в останні тижні Київ отримав позитивні сигнали від США щодо систем ATACMS.

Українські офіційні стверджують, що ракети великої дальності необхідні, зокрема, для нанесення ударів по тимчасово окупованому Криму.

Водночас у Пентагоні стверджують, що їм невідомо про будь-які найближчі рішення щодо передання Україні ракет ATACMS, пише Sky News.

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