Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку та пакет допомоги від Данії: 493-й день війни

1 Липня, 0:07

Зеленський розповів, що Київ очікує на результати контрнаступу до саміту НАТО

Україна хоче показати результати на полі бою перед майбутнім самітом НАТО в Литві 11 липня. Плани Збройних сил України щодо контрнаступу проти Росії сповільнилися в останні місяці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним журналістам. За його словами, негода та сильні дощі сповільнили низку процесів.

– До саміту ми повинні показати результати, але кожен метр коштує життя, – стверджує глава держави.

Президент закликає європейських партнерів продовжувати надавати ЗСУ збройну підтримку. За його словами, Україна розраховувала на початку контрнаступу на певне озброєння від партнерів, однак артилерія прибула з запізненням.