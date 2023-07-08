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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ГУР оприлюднило схему мінування окупантами Запорізької АЕС

ЗАЕС
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти завозять на територію Запорізької АЕС міни та вибухові речовини, тобто продовжують мінування самої станції та її об’єктів.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

– В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу, – кажуть в ГУР.

За даними розвідки, загарбники переважно використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100 та МОН-200.

Розвідка також оприлюднила схему мінування окупантами Запорізької АЕС.

Схема мінування Запорізької АЕС

Фото: ГУР

Напередодні в МАГАТЕ заявили про певний прогрес в інспекції кількох ділянок на Запорізькій АЕС.

За словами директора агентства Рафаеля Гроссі, представникам МАГАТЕ дозволили оглянути ставки-охолоджувачі, і там нібито немає вибухових речовин. Проте вони досі не змогли потрапити на дахи енергоблоків.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, ЗАЕС, Запорізька область, Мінування, Розвідка, Російська агресія
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