Експертів МАГАТЕ пустили на кілька об’єктів Запорізької АЕС – Гроссі

Після заяв України, що РФ замінувала Запорізьку АЕС, експертів Міжнародного агентства з атомної енергії допустили на кілька об’єктів електростанції.

Про це повідомив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на пресконференції в Токіо.

– Ми маємо прогрес, – сказав він журналістам, додавши, що представники агентства оглянули ставки-охолоджувачі, і не побачили “жодних ознак вибухових речовин або мін у цих місцях”.

Водночас, за його словами, вони досі не отримали доступу до дахів енергоблоків, проте вже подали відповідні запити.

4 липня у Генштабі ЗСУ повідомили про можливу підготовку Росією провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

За його даними, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Джерело : CNN

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