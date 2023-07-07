Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не зникла – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза вчинення російськими військовими вибуху на Запорізькій АЕС не зникла. І так буде допоки окупанти будуть перебувати на території станції.

Зараз рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС трохи знизився. Та про повне усунення ризиків на атомній станції не йдеться. Важливо, щоб російські окупанти повністю полишили ЗАЕС.

– Поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть, – наголосив Кирило Буданов.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни також заявили, що Україна та Росія значно послабили свою риторику щодо можливого вибуху на Запорізькій атомній електростанції.

4 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія готується до можливої провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Так, на дахах третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Після цих заяв в МАГАТЕ захотіли відвідати станцію і перевірити інформацію, проте російські військові не допустили експертів.

Джерело : ГУР

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