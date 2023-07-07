Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не зникла – Буданов

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза вчинення російськими військовими вибуху на Запорізькій АЕС не зникла. І так буде допоки окупанти будуть перебувати на території станції.

Зараз рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС трохи знизився. Та про повне усунення ризиків на атомній станції не йдеться. Важливо, щоб російські окупанти повністю полишили ЗАЕС.

– Поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть, – наголосив Кирило Буданов.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни також заявили, що Україна та Росія  значно послабили свою риторику щодо можливого вибуху на Запорізькій атомній електростанції.

4 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія готується до можливої провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Так, на дахах третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Після цих заяв в МАГАТЕ захотіли відвідати станцію і перевірити інформацію, проте російські військові не допустили експертів.

Читайте також
Польща обіцяє “адекватну” відповідь у разі теракту РФ на ЗАЕС
Збігнєв Рау

Джерело: ГУР
ЗАЕС, Запорізька область, Кирило Буданов
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Експертів МАГАТЕ пустили на кілька об’єктів Запорізької АЕС – Гроссі
Рафаель Гроссі
Аналітики ISW фіксують зниження ескалації навколо ЗАЕС
ЗАЕС
Базу відпочинку – на катівню, санаторій – на базу: окупанти використовують цивільних як живий щит
Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не зникла – Буданов
Підрив ставка-охолоджувача є менш критичним варіантом: працівник ЗАЕС про активність РФ на станції
Запорізька АЕС
Відновлено живлення Запорізької АЕС від основної лінії – Котін
Петро Котін
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не зникла – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не зникла – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не зникла – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)
Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не зникла – Буданов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь