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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Стамбулі Зеленський та Патріарх Варфоломій помолилися за жертв війни

Зеленський і Варфоломій
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у Стамбулі (Туреччина) взяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні, який очолив Вселенський патріарх Варфоломій.

Молебень відбувся в соборі Святого Георгія, на Фанарі.

– Дякую Вселенському патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей, – наголосив глава держави.

Молебень правили українською та грецькою мовами архімандрит Вселенського Престолу отець Методій і патріарший диякон отець Епіфаній.

Також Зеленський обговорив із Варфоломієм реалізацію української формули миру та повернення дітей, які були депортовані окупантами до РФ.

– Вселенський патріархат як матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці. Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок, – сказав Патріарх Варфоломій.

7 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину з офіційним візитом, де провів переговори зі своїм колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сторони обговорили формулу миру, гарантії безпеки, зернову ініціативу, а також оборонні контракти між українськими та турецькими підприємствами.

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Патріарх Варфоломій, Стамбул, Туреччина, Україна-Туреччина
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