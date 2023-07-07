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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Саміт НАТО та формула миру: Зеленський підбив підсумки візиту до Туреччини

Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган
Фото: Офіс президента, Depositphotos

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини була обговорена Формула миру, а також гарантії безпеки та зернова ініціатива.

Про це голова нашої держави повідомив у Telegram.

– Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами, – написав Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський підтвердив візит до Туреччини та назвав теми обговорення з Ердоганом.

Крім того, у ЗМІ повідомлялось, що Ердоган після зустрічі з Зеленським може поговорити з Путіним.

Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Туреччина
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