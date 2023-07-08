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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський на острові Зміїний подякував усім військовим за 500 днів боротьби

Зеленський на острові Зміїний подякував усім військовим за 500 днів боротьби

Президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний та подякував усім, хто бився на острові проти російських окупантів.

Очільник держави наголосив, що острів Зміїний є українським і завжди таким буде, а окупантам ніколи його не підкорити.

Попри те, що цей острів всього лиш невеликий клаптик землі посеред Чорного моря – це ще один доказ того, що Україна поверне собі усі території.

– Ми країна сміливих. Сьогодні ми вшанували тут наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. Я хочу подякувати саме звідси, саме з цього місця – місця перемоги – кожному нашому воїну за ці 500 днів, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що український народ обов’язково переможе.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, острів Зміїний
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