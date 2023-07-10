Послаблюють оборону ворога: В ISW розповіли про темпи контрнаступу ЗСУ

Збройні сили України дотримуються повільного просування, щоб якомога більше послабити російську оборону.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

9 липня Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. ЗСУ продовжують вести контрнаступальні операції на Бердянському, Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Російські воєнкори заявляють, що Сили оборони України атакують російські позиції невеликими групами і націлені на тилові позиції, склади та інфраструктуру. Українське командування також підтвердило просування ЗСУ на півдні та сході.

Американське видання Wall Street Journal раніше повідомило, що українські війська просуваються повільно, оскільки намагаються послабити російську оборону перед звільненням території України та зосереджені на витісненні окупантів з укріплень і мінних полів, довжина яких у деяких районах перевищує 24 км.

Підполковник Олексій Альохін зі 108 бригади територіальної оборони України розповів WSJ, що росіяни постійно підвозять заміну, навіть якщо ЗСУ знищують цілі підрозділи.

За оцінкою ISW, російські сили не мають оперативних резервів. Заява Телегіна, найімовірніше, стосується місцевих тактичних резервів.

Інший командир 108 бригади територіальної оборони заявив, що ЗСУ дуже бракує бронетехніки – це ускладнює контрнаступ. Також відсутність переваги української авіації – ще один фактор, що уповільнює український контрнаступ.

Джерело : ISW

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