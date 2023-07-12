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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Це питання кількох місяців: Байден про запрошення України до членства в НАТО

Зеленський та Байден
Фото: Факти ICTV

Питання запрошення України до членства в НАТО – це справа кількох місяців.

Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі.

Він наголосив, що світова спільнота об’єднується завдяки Україні, однак Київ платить за це надто високу ціну.

– Дуже сумно те, що відбувається в Україні, однак добрі новини в тому, що світ об’єднується. Дуже висока ціна за це, однак відбувається об’єднання у світі. Люди розуміють, що не можна просто дивитися на те, що відбувається, – сказав Байден.

За словами президента США, Японія прямо залучена в те, що відбувається в Україні.

– Питання у менталітеті Путіна, це щось із 14 століття. Я мушу підкреслити. Ми говорили раніше. Ідея, що (прем’єр-міністр Японії Фуміо, – Ред.) Кісіда збільшує оборонний бюджет, зменшує внутрішній бюджет, вони прямо залучені в те, що відбувається в Україні. Це надзвичайно, – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як швидко Зеленський розраховує приєднатися до НАТО після завершення війни, Байден сказав – 20 хвилин.

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Війна в Україні, Джо Байден, Саміт НАТО, США
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