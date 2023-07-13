Українців попереджають про дронові атаки на тлі нових поставок зброї з Ірану
Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим на тлі нових поставок дронів із Ірану.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
За даними військових, з Ірану до Росії прибули вантажні борти, тож не виключені дронові атаки.
Крім того, Росія тримає 12 кораблів у Чорному та Азовському морях: дев’ять і три відповідно. При цьому в Чорному морі перебуває три ракетоносії – два надводні кораблі, один підводний човен. Загальне спорядження – до 18 ракет типу Калібр.
Тому в ОК Південь наголошують на необхідності не нехтувати сигналами повітряних тривог.
До того ж високою залишається мінна загроза на деокупованому правобережжі й узбережжі Чорного моря.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк