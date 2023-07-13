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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Українців попереджають про дронові атаки на тлі нових поставок зброї з Ірану

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим на тлі нових поставок дронів із Ірану.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

За даними військових, з Ірану до Росії прибули вантажні борти, тож не виключені дронові атаки.

Крім того, Росія тримає 12 кораблів у Чорному та Азовському морях: дев’ять і три відповідно. При цьому в Чорному морі перебуває три ракетоносії – два надводні кораблі, один підводний човен. Загальне спорядження – до 18 ракет типу Калібр.

Тому в ОК Південь наголошують на необхідності не нехтувати сигналами повітряних тривог.

До того ж високою залишається мінна загроза на деокупованому правобережжі й узбережжі Чорного моря.

Іран, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Ракетні удари Росії
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