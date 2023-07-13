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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв

За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв

Сили оборони України продовжують створювати мінно-інженерні загородження вздовж державного кордону. Військові риють протитанкові рови та мінують місцевість.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, саме такі інженерні споруди повинні завадити проникненню ворожих диверсійних груп та унеможливити перетин кордону бронетанковою технікою.

Сергій Наєв наголосив, що цивільний північний кордон між Україною та Білоруссю і Росією нам ще довго не знадобиться.

– Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік друзів у нас немає. Тож поставлене завдання зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною, – заявив командувач.

За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв
За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв
За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв
За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв
За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв
За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв
За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв
За 10 днів на держкордоні встановили 30 мінних полів та 6,5 км ровів – Наєв

Так, за останні 10 днів місяця наші військові встановили 30 протитанкових мінних полів та загороджень – використали понад 5,8 тис. мін.

Вздовж кордону обладнано близько 5 тис. метрів траншей та 6,5 тис. метрів протитанкових ровів. Споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу ЗСУ, а також вогневих позицій для важкої техніки.

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держкордон, Мінування, Сергій Наєв
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