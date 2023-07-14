Близькі до цього рішення, але його ще немає: ОП про передання ATACMS Україні

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі була гарною, і під час неї вдалося обговорити багато питань.

Про це під час спілкування із журналістами повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він також висловив сподівання, що буде рішення щодо надання Україні ракет великої дальності ATACMS.

— Ми близькі до цього рішення, хоча його ще немає. Сьогодні США як ніколи наші друзі, стратегічні партнери, і це буде зберігатися в далекому-далекому майбутньому, – зауважив керівник ОП.

ATACMS – це балістична ракета класу земля-земля виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування від 165 км до 300 км (залежно від модифікації).

Клас ракет земля-земля означає, що вони запускаються із землі та вражають наземні цілі. ATACMS не лише далекобійні, а й високоточні.

Запускають такі ракети з пускових установок М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від агресії Росії.

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