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Політика
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS

ATACMS
Фото: Getty Images

США розглядають можливість надання Україні ракет дальнього радіусу дії ATACMS.

За даними ЗМІ, у Білому домі дійшли висновку про нагальну необхідність підтримати боротьбу ЗСУ найближчими тижнями.

Наразі питання про передання Україні ATACMS перебуває на розгляді на найвищому рівні.

Що відомо про тактичні ракети ATACMS та які їхні технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке ATACMS

Це оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою.

Тактичні ракети ATACMS (Army Tactical missile System) — це снаряди, що можуть стріляти на дистанцію до 300 км. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 має касетну бойову частину М39, споряджену суббоєприпасами M74, призначеними для ураження живої сили і легкозахищеної матеріальної частини противника.

Кожна ракета має дальність стрільби до 165 км.

Ракета ATACMS: характеристики

Ракета MGM-140B ATACMS Block 1A – модернізована версія, яка має приймач американської супутникової системи навігації NAVSTAR. Касетна бойова частина містить 275 бойових елементів M74. Дальність до 300 км.

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ATACMS

MGM-140 NTACMS – корабельна модифікація ракети. Наразі роботи за цією модифікацією припинені.

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) оснащена касетною бойовою частиною з 13 самонавідними бойовими елементами BAT. Має дальність стрільби до 140 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A – має дальність стрільби до 270 км. Ця модифікація оснащена осколково-фугасною бойовою частиною WDU-18 вагою 227 кг.

Яку з модифікацій ATACMS можуть отримати ЗСУ, наразі невідомо.

ATACMS – що це за ракета та які технічні характеристики

Фото: Getty Images

Для запуску ракети використовують модернізовану пускову установку M270 MLRS (дві ракети) або HIMARS (одна ракета).

HIMARS мобільніший, тому його вогневі можливості менше, ніж у тяжчій гусеничній М270.

Ракети призначені для ураження точкових цілей противника. Це можуть бути командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади боєприпасів тощо.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби.

Можливості ATACMS

Наразі серед далекобійного озброєння ЗСУ є Точка-У (дальністю до 120 км) і ракети GMLRS для HIMARS (84 км).

Коли Україна отримає американські ракети – вони стануть найбільш далекобійною зброєю на озброєнні української армії.

Очікується, що ракети ATACMS зможуть вражати цілі противника на усіх окупованих територіях – у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях. Крім того, дальність ракети покриває Крим та Керченський міст.

ATACMS зможе навіть влучати у цілі на території РФ та Білорусі.

Технічні характеристики

  • Довжина – 3,96 м (ATACMS MGM-140A та MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B та MGM-168A).
  • Діаметр – 0,61 м.
  • Розмах крил – 1,4 м.
  • Маса: 1 670 кг – ATACMS MGM-140A; 1 320 кг – MGM-140B.
  • Тип – касетна.
  • Дальність стрільби: 165 км – ATACMS MGM-140A; 300 км – MGM-140B; 140 км – MGM-164A; 270 км – MGM-168A.
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Війна в Україні, ЗСУ, Ракета
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