Нові тарифи на світло та воду, помічник ветерана та пенсії: що зміниться в Україні з 1 липня

З 1 липня на українців чекає низка важливих змін. Для певних категорій громадян підвищать пенсії. В Україні скасують багаторічний Covid-карантин. Крім того, зростуть тарифи на світло та воду.

На які ще зміни очікувати в другий місяць літа – далі в матеріалі.

Новий етап підвищення пенсій

Із 1 липня зростуть спеціальні пенсії для трьох категорій громадян:

науковці;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Пенсії буде проіндексовано на 19,7%. Підвищення становитиме не менш ніж 100 грн. Максимальна сума доплати не може перевищувати 1,5 тис. грн.

Під індексацію підпадають пенсійні виплати, призначені до 31 грудня 2022 року відповідно до законів: Про державну службу, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про статус народного депутата України, Про наукову і науково-технічну діяльність.

Це вже не перший етап підвищення пенсій в Україні цього року. З 1 березня відбулася індексація пенсійних виплат для понад 10 млн українців. А з 1 квітня щорічний перерахунок пенсій провели для працюючих пенсіонерів.

Під індексацію не потрапили громадяни, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати (20 930 грн).

Що буде з тарифами

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду, розподіл природного газу. Їх не підвищуватимуть під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

• Газ

Ціни на природний газ для побутових споживачів не підлягають збільшенню від вартості, яка застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року.

Компанія Нафтогаз України до 1 травня 2024 року продовжила дію тарифного плану для населення Фіксований. Тому понад 90% побутових споживачів, які є клієнтами компанії, у липні продовжать платити 7,96 грн за кубометр (із ПДВ).

Інші газопостачальні компанії теж продовжили річні тарифні пропозиції до 1 травня наступного року. Вартість “блакитного палива” в них не змінилася і коливається від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

• Електрика для населення

У липні українці вперше отримають платіжки з новими цінами на електроенергію.

Як відомо, з 1 червня в Україні зріс тариф для населення до 2,64 грн за кВт.

Замість диференційованого (залежно від обсягів споживання) запровадили єдиний тариф для побутових споживачів. Він діятиме щонайменше до кінця 2023 року.

Після підвищення платіжка за світло для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 грн.

Зменшити витрати можна, перейшовши на зонні тарифи на електроенергію – для денних і нічних періодів доби. Це вимагає встановлення спеціального лічильника.

Наприклад, двозонний тариф передбачає:

з 07:00 до 23:00 – 100% фіксованої ціни, тобто 2,64 грн за кВт;

з 23:00 до 7:00 – 50% фіксованої ціни, або 1,32 грн за кВт.

• Електроенергія для бізнесу

В Україні запровадили нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу (price caps). Для ринку “на добу наперед” і внутрішньодобового ринку на такому рівні:

верхні граничні ціни – з 23:00 до 07:00 – 3 тис. грн/МВт-год; з 07:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт-год; з 19:00 до 23:00 – 7 200 грн/МВт-год;

нижні граничні ціни протягом доби – 10 грн/МВт-год.

Для ринку, що балансує, максимальна ціна становитиме 125% від ціни ринку “на добу наперед”, а мінімальна – 0,01 грн за МВт-год.

• Підвищення тарифів на воду

Із 1 липня в Україні зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – в середньому на 32%.

Тарифи підвищилися для 34 компаній, зокрема для Київводоканалу, водоканалів інших великих міст, а також для Укрзалізниці.

За розрахунками НКРЕКП, зростання платіжки “для середньостатистичної сім’ї” становитиме близько 60 грн.

Наприклад, жителі Києва тепер платитимуть:

22,884 грн/кубометр із ПДВ – за централізоване водопостачання;

18,252 грн/кубометр із ПДВ – за централізоване водовідведення.

За оцінкою Київводоканалу, витрати на сім’ю з трьох осіб, які протягом місяця в середньому споживають 6,5 кубометра холодної води, зростуть на 69,88 грн на місяць.

Для деяких водоканалів, що для них зростання тарифів є більш суттєвим, їх підвищуватимуть у два етапи: з 1 липня по 31 серпня; з 1 вересня 2023 року.

Але, наприклад, для Києва передбачено підвищення тарифів в один етап – з 1 липня.

Для таких областей, як Херсонська чи Миколаївська, де відбуваються бойові дії, вартість води не підвищували.

Востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядали в грудні 2021 року, тобто до повномасштабної війни.

Допомога ВПО

Внутрішньо переміщені особи з 1 липня продовжать щомісяця отримувати державну допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн – для всіх інших осіб.

Кошти отримують внутрішні переселенці, які виїхали з територій: можливих бойових дій; де ведуться/велися активні бойові дії; тимчасово окупованих РФ.

Перелік затверджується наказом Мінреінтеграції та періодично оновлюється. До нього наразі входять населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Житомирській і Луганській областях, а також в АР Крим.

Субсидії для українців

У липні планують розпочати верифікацію призначених українцям субсидій.

– З 1 липня ми проведемо верифікацію, але хочемо робити її максимально автоматичною, щоб люди не відчули незручностей щодо такої перевірки, – зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини.

Також триває призначення субсидій на неопалювальний сезон (на період по 30 вересня). Їх призначають автоматично для більшості громадян, які отримували субсидію під час опалювального періоду.

Однак є низка випадків, коли треба обов’язково звернутися із заявою, щоб отримати субсидію:

якщо в складі домогосподарства є внутрішні переселенці;

члени домогосподарства орендують житло та сплачують комунальні послуги;

кількість людей, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство звертається за призначенням субсидії на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу.

Кожна субсидія розраховується індивідуально, залежить від витрат домогосподарства та доходів його мешканців. Однією з умов призначення допомоги є відсутність простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Варто зазначити, що в зимовий період середні суми субсидії на кожне домогосподарство становлять 1,5 тис. грн, а влітку вони значно менші – 350-400 грн.

Щоб отримати субсидію, тепер можна подавати заяву за спрощеною процедурою – онлайн. Це звільнить українців від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення субсидії.

Звернення можна подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на порталі Дія.

Завершення Covid-карантину

Із 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

– Скасувати з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, – йдеться в постанові Кабінету міністрів від 27 червня.

У МОЗ пояснюють, що коронавірус не зник, проте втрачає агресивність, переходячи в епідемічну хворобу. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва, останнім часом в Україні практично не реєструють випадків госпіталізації до відділень інтенсивної терапії через Covid-19.

Коронавірус, як і прогнозувалося, стає сезонним захворюванням, таким як сезонний грип та інші ГРВІ. Але в разі спалахів захворюваності на Covid-19 і перевищення епідемпорогу МОЗ запроваджуватиме “певні обмежувальні заходи”.

Безкоштовна вакцинація проти коронавірусу продовжиться.

Карантин в Україні діяв з 12 березня 2020 року.

Доступні ліки за електронним рецептом

З 1 липня повертається норма, згідно з якою українці зможуть отримати лікарські препарати за програмою Доступні ліки лише за електронним рецептом.

У рамках цієї програми громадяни отримують ліки безоплатно або з частковою доплатою. Вона розповсюджується на понад 400 лікарських засобів.

На початку повномасштабної війни Кабмін тимчасово дозволив виписувати і відпускати Доступні ліки і за паперовим рецептом. З 1 липня це буде можливо лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії.

В інших регіонах діятиме лише електронний рецепт.

Скасування 2% податку для ФОП

В Україні скасують 2% пільгового податку для ФОП (фізичних осіб-підприємців), проте не з 1 липня, як очікувалося, а з 1 серпня 2023 року.

Верховна Рада остаточно ухвалила відповідний законопроєкт №8401. Документ передбачає:

Скасування з 1 серпня 2% єдиного податку для ФОП. Платники зможуть подати заяву та вказати, на яку систему оподаткування хочуть перейти.

З 1 серпня частково скасовується мораторій на проведення податкових перевірок – лише для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

А з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій). Послаблення передбачили для ФОП на прифронтових територіях.

Ухвалення цього законопроєкту та скасування пільг є однією з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Тож липень стане останнім місяцем застосування пільгового оподаткування.

Ціни на пальне

З 1 липня мають повернутися на довоєнний рівень податки на пальне, що вплине на його вартість.

Як відомо, в Україні на початку повномасштабної війни тимчасово запровадили нульовий акциз на бензин, дизель та автогаз, а ПДВ знизили з 20% до 7%. Ці заходи мали вирішити проблему дефіциту палива.

У вересні 2022-го акцизи частково повернули: у розмірі €100 за тисячу літрів для бензину, дизпалива та біопалива, а також €52 за тисячу літрів для газу. Але ПДВ залишили на рівні 7%. Ці пільги встановили до липня 2023 року.

Тож уже з 1 липня ПДВ на пальне повернеться до 20%. Водночас акциз на бензин зросте зі €100 до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тисячу літрів. Акциз на скраплений газ залишиться на рівні €52.

За прогнозами експертів, через повернення повноцінних податків пальне в липні 2023 може здорожчати на 3-8 грн за літр. На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, ціни на дизпаливо можуть зрости в середньому на 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л, на автогаз – 3 грн/л.

Податок на житло

До 1 липня українці мають отримати платіжні повідомлення про сплату податку на житло – за “зайві” квадратні метри (ст. 266 Податкового кодексу).

Платити мають громадяни, які володіють нерухомістю (на одного власника):

квартира (квартири) площею понад 60 кв. м;

будинок (будинки) площею понад 120 кв. м;

різні типи об’єктів нерухомості (у разі одночасного перебування у власності квартир та будинків, у тому числі їх часток) площею понад 180 кв. м.

Податок нараховується лише на площу, яка перевищує цей метраж. Наприклад, якщо власник має квартиру 75 кв. м, то повинен сплачувати податок тільки з 15 кв. м.

Якщо ж нерухомістю володіють кілька осіб, то пільгова площа ділиться між ними. Наприклад, якщо квартира площею 100 кв. м, але нею порівну володіють дві особи, то податок не нараховується, оскільки на кожного припадає 50 кв. м.

Ставка податку залежить від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Ставка не повинна перевищувати 1,5% від розміру “мінімалки” за 1 квадратний метр.

У 2023-му податок нараховується за звітний 2022 рік. Тому ставка розраховується, виходячи із мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня минулого року, яка становила 6,5 тис. грн.

Максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 97,50 грн (6 500 × 1,5%).

Найбільше мають платити власники квартир і приватних будинків, площа яких перевищує 300 кв. м і 500 кв. м відповідно. Сума податку збільшується на 25 тис. грн на рік за кожен такий об’єкт.

Податок за 2022 рік не нараховується фізособам, чия нерухомість:

розташована на територіях активних бойових дій;

розташована на тимчасово окупованих територіях;

знищена та стала непридатною для проживання у зв’язку з війною.

Після отримання платіжки кошти потрібно сплатити протягом 60 днів. Прострочення платежу призведе до автоматичного збільшення суми податку.

Для розрахунку податку Державна податкова служба запустила калькулятор.

Розподіл газу повертається під контроль держави

З 1 липня розподілом природного газу на Харківщині буде займатися державна компанія Газорозподільні мережі України (Група Нафтогаз). Раніше це робили приватні компанії.

Національний оператор забезпечуватиме “блакитним паливом” майже пів мільйона мешканців Богодухівського, Ізюмського, Красноградського, Куп’янського, Лозівського, Чугуївського та Харківського районів.

Ключова мета цієї ініціативи – забезпечення нацбезпеки та надійного обслуговування громадян під час війни.

Крім того, під державне управління перейшли Київоблгаз, Житомиргаз і Львівгаз. Їхні клієнти тепер мають передавати показання лічильника через сервіси компанії Нафтогаз України (my.gas.ua) у період до 5 липня.

Тарифи не зміняться, проте прийдуть уже нові рахунки для оплати.

Додаткова сесія НМТ та вступна кампанія

• НМТ

У липні відбудеться додаткова сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона запланована на 11-24 липня.

Інформацію про результати додаткової сесії НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 29 липня.

• Вступна кампанія 2023

Із 1 липня розпочинається реєстрація особистих електронних кабінетів вступника. Це можна зробити за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua.

Для подання заяв в електронній формі потрібно зазначити: серію та номер документа про раніше здобуту освіту; номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ; серію та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У деяких випадках дозволяється подати заяву лише в паперовій формі. Наприклад, якщо абітурієнт не має можливості зареєструвати особистий е-кабінет, що підтверджено довідкою приймальної комісії вишу.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованих територіях, зможуть дистанційно проходити усі процедури.

Інші дати вступної кампанії для абітурієнтів, які планують здобувати ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань:

з 3 по 10 липня (виключно на контракт – до 25 липня) відбуватиметься реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах;

(виключно на контракт – до 25 липня) відбуватиметься реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах; протягом 7-18 липня (на контракт – до 31 липня) проходитимуть співбесіди і творчі конкурси;

(на контракт – до 31 липня) проходитимуть співбесіди і творчі конкурси; 19 липня стартує прийом заяв і документів від вступників (триватиме до 31 липня).

Не пізніше від 10 серпня відбудеться зарахування вступників на навчання на бюджет, а на контракт – не пізніше від 30 серпня.

Скасування безоплатного проїзду для учнів у Києві

У Києві з 1 липня по 31 серпня проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним. Водночас на період канікул за проїзними діятиме знижка в розмірі 75%.

Для купівлі проїзного квитка з такою знижкою через застосунок Київ Цифровий, потрібно додати до акаунту учнівський квиток, ввівши його номер та пін-код. Після цього слід натиснути Придбати проїзний.

У разі придбання одноразових поїздок окремі знижки для учнів не передбачені.

Помічник ветерана

В Україні почнуть запроваджувати інститут Помічника ветерана. Експериментальний проєкт з 1 липня стартує у чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській.

Помічники мають здійснювати індивідуальний професійний супровід ветеранів та членів їхніх родин під час переходу від військової служби до цивільного життя.

Йдеться про допомогу в отриманні довідок, проходженні програм підвищення кваліфікації для працевлаштування тощо.

Майбутніх помічників готуватимуть у центрах ветеранського розвитку на базі окремих вишів. Вже розроблені спеціальні навчальні програми.

На посаду помічника може претендувати громадянин України, який володіє українською мовою та має освіту не нижче молодшого бакалавра. Під час набору в пріоритеті будуть ветерани війни, члени їхніх сімей та родин полеглих військових.

Кожен помічник відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді.

Виплати потерпілим через підрив Каховської ГЕС

У липні жителі Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали через підтоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС, можуть подавати заяву на допомогу.

Йдеться про одноразову грошову допомогу: 5 тис. грн від Кабміну та 6,6 тис. грн від Міжнародної організації з міграції ООН на кожного члена сім’ї.

Люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на ці виплати.

Заяви можна подавати до 31 серпня 2023 року (включно).

Зміни для українців у Чехії та Польщі

• Чехія

З 1 липня відбудуться зміни для українців, які під час війни знайшли притулок у Чехії. Вони стосуються наданням допомоги та безкоштовного житла:

1. Скасовуються деякі виплати, а натомість діятиме комплексна фінансова допомога, яка включатиме витрати на житло та інші потреби. Через 150 днів після отримання тимчасового захисту українцям платитимуть прожитковий мінімум у розмірі 3130 крон (5,2 тис. грн).

2. Соціальне житло надаватимуть на 150 днів. Якщо термін безкоштовного проживання на момент впровадження змін вичерпався, українці отримають ще 90 днів на пошук квартири.

3. Власники житла, які прихистили українців і проживають разом із ними, отримуватимуть компенсацію 2,4 тис. крон (замість 3 тис. крон). А ті, хто надав прихисток, але проживає окремо, більше допомогу не отримуватимуть. Українці при цьому мають укласти договір про оренду й самостійно оплачувати житло.

• Польща

Зміни для українців у Польщі пов’язані зі скасуванням з 1 липня стану епідемічної загрози. Це означає, що візи та посвідки на проживання іноземців автоматично не продовжуватимуть.

Громадяни України з протермінованими документами, які не мають статусу PESEL UKR чи приїхали до повномасштабної війни, можуть легально перебувати на території Польщі до 24 серпня 2023 року. Надалі вони мають легалізувати своє перебування у країні.

Це можна зробити трьома способами:

скласти заяву про надання посвідки про тимчасове перебування;

отримати візу;

виїхати за межі Шенгенської зони на 90 діб та повернутися до Польщі в межах безвізового руху.

Українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 та отримали статус PESEL UKR, ці зміни не торкнуться.

Підвищення зарплат для залізничників

З 1 липня на 10% зростуть тарифні ставки та посадові оклади українських залізничників.

Підвищення зарплат закладено в фінансовому плані Укрзалізниці на 2023 рік. Востаннє зарплати залізничників зростали ще в 2021 році, до початку повномасштабної війни.

Додатковий поїзд із Києва до Львова

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №191/192 за внутрішнім маршрутом Київ – Львів.

У липні він вирушатиме зі столиці у найбільш “пікові” дати: 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05. Потяг прибуватиме до Львова вже о 14:49.

У зворотному напрямку він виїжджатиме в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Новий поїзд створить зручну пересадочну опцію для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова:

в напрямку Львова пересісти на нього можна з поїздів №79 Дніпро – Київ; №38 Запоріжжя – Київ та №63 Харків – Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години);

у зворотному напрямку здійснити пересадку можна на поїзди №64 Київ – Харків та №80 Київ – Дніпро (час на пересадку не перевищить 47 хвилин).

Квитки на рейси вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Укриття в Україні

За рішенням РНБО обласні, Київська міська військові адміністрації, а також органи місцевого самоврядування мають до 25 липня привести в належний стан наявні укриття.

Крім того, влада повинна надати онлайн-доступ до інформації про бомбосховища, створити кол-центри для прийому, реагування на звернення громадян. У регіонах мають діяти електронні мапи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси.

Кабінет міністрів повинен до 31 липня ініціювати посилення кримінальної відповідальності для посадових осіб за неналежну експлуатацію укриттів, а також за відсутність безперешкодного цілодобового доступу громадян до них.

Новації від Укрпошти

• Зміна графіку роботи

З 1 липня у більшості відділень Укрпошти зміняться графіки роботи. Тепер вони будуть відкриті протягом тривалішого часу, включно з вихідними днями.

Відділення у торгових центрах та на територіях ринків будуть відкриті згідно з графіком роботи цього ТЦ або ринку.

Крім того, Укрпошта переглядатиме графіки сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, то тепер будуть відкриті протягом 5 днів.

Перед відвідуванням поштового відділення варто перевірити оновлений графік його роботи на сайті, у додатку Укрпошти, в чат-боті або в контакт-центрі (0 800 300 545).

• “Прощання” з бандеролями

З 1 липня Укрпошта більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі.

У компанії запевнили, що такий крок не позначиться на гаманцях клієнтів, оскільки доставка по Україні бандеролі коштує стільки ж, скільки і листа аналогічної маси:

вагою до 0,25 кг – 18 грн для непріоритетного та 22,5 грн для пріоритетного відправлення;

вагою до 1 кг – 36 грн та 45 грн відповідно;

вагою до 2 кг – 48 та 60 грн відповідно.

Альтернативою бандеролям будуть листи, дрібні пакети та посилки. Їх реєстрація займе менше часу, оскільки не потрібно наклеювати марки для оплати.

Крім того, на відміну від бандеролей, листи чи посилки можна оформити в Особистому кабінеті, скоротивши час на перебування у поштовому відділенні.

Скасування бандеролей стосується і міжнародної доставки. Укрпошта вже запустила альтернативу – Дрібний пакет PRIME.

Вихідні у липні

У липні українці матимуть 10 вихідних днів – лише суботи та неділі.

На другий місяць літа припадає одне державне свято – День української державності. Його святкуватимуть у п’ятницю, 28 липня.

У мирний час українці мали б додатковий вихідний, проте в умовах воєнного стану це буде робочий день.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський ініціював перенесення Дня української державності на 15 липня. Рішення має ухвалити Верховна Рада.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.