ВСУ сожгли уже 8 тыс. вражеских ББМ: потери РФ на 14 июля 2023

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили более полутысячи российских оккупантов и сожгли более сотни единиц вражеской техники.

По состоянию на 506-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли около 236 590.

13 июля захватчики не досчитались пяти танков, девяти боевых бронированных машин, 10 единиц специальной техники, 24 артиллерийских систем, еще столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн, по две единицы реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны.

В небе над Украиной ВСУ приземлили 31 беспилотник и две крылатые ракеты.

Потери РФ на 14 июля 2023

личного состава – около 236 590 (+550),

танков ‒ 4 097 (+5),

боевых бронированных машин – 8 008 (+9),

артиллерийских систем – 4 449 (+24),

реактивных систем залпового огня – 680 (+2),

средств противовоздушной обороны – 423 (+2),

самолетов – 315,

вертолетов – 310,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 783 (+31),

крылатых ракет ‒ 1 273 (+2),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 019 (+24),

специальной техники – 662 (+10).

Полномасштабная война в Украине длится уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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