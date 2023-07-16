США не затримують початок тренувань українських пілотів на F-16 – Салліван
США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Європа очікує на офіційне схвалення.
– Так, ми це зробимо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові, – сказав Салліван, цитує CNN.
За словами Саллівана, європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості, і що США вкладеться в будь-який встановлений ними графік.
– Сполучені Штати не будуть затримуватися в забезпеченні початку тренувань на F-16 – сказав він.
Нещодавно видання Politico повідомило, що так звана авіаційна коаліція із 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами, яка на саміті НАТО офіційно погодилася навчати українців літати на F-16, досі чекає на схвалення програми з боку США.
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