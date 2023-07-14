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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Пентагон: Умови для розміщення F-16 в Україні не ідеальні

Пентагон: Умови для розміщення F-16 в Україні не ідеальні
Фото: Getty Images

У Пентагоні вважають, що зараз не ідеальні умови для передання Україні винищувачів F-16. 

Про це на брифінгу заявив директор Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

– Умови для розміщення F-16, ймовірно, не ідеальні, – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів. 

Сімс зауважив, що російська армія має багато засобів Протиповітряної оборони.

Навчання українських пілотів на F-16

Під час Вільнюського саміту НАТО президент України Володимир Зеленський домовився з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте про підготовку українських військових на F-16. Початок навчань запланували вже на серпень.

Постачання Україні F-16

Глава Пентагону наприкінці травня заявляв, що постачання Україні винищувачів F-16 є планом, який потребує багато витрат. На його думку, для цього потрібні спільні зусилля Конгресу США та інших партнерів України.

У липні глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що згідно з графіком, перші винищувачі F-16 мають з’явитися в авіапросторі України до кінця першого кварталу 2024 року.

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винищувачі F-16

Війна в Україні, Винищувач F-16, Пентагон, Російська агресія
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