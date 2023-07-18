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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Обговорили пріоритети наступного Рамштайну: Остін провів телефонну розмову із Резніковим

Обговорили пріоритети наступного Рамштайну: Остін провів телефонну розмову із Резніковим
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим напередодні чергового засідання у форматі Рамштайн.

Про це очільник Пентагону повідомив у Twitter.

– Сьогодні я поговорив зі своїм хорошим другом й українським колегою Олексієм Резніковим напередодні завтрашньої віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України, на якій ми продовжимо підтверджувати нашу непохитну підтримку, – написав він.

Остін поінформував українського міністра про зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки, а Резніков представив оновлену інформацію про ситуацію в Україні.

Очікується, що на Рамштайні-14 основна увага буде приділена найнеобхіднішим потребам України у протиповітряній обороні та боєприпасах, а також підтримці та матеріально-технічному забезпеченню у довгостроковій перспективі.

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у вівторок, 18 липня.

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Війна в Україні, Ллойд Остін, Олексій Резніков, Рамштайн, США
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