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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна докладатиме зусилля для покарання РФ за катастрофу MH17 – МЗС

МЗС України
Фото: Depositphotos

Збиття рейсу MH17 стало однією з найжахливіших сторінок збройної агресії РФ проти України і дало зрозуміти, що дії країни-агресора мають наслідки для всього світового співтовариства.

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з дев’ятими роковинами катастрофи авіарейсу Малайзійських авіаліній MH17 над Донбасом 17 липня 2014 року.

– Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв страшного російського злочину – збиття літака Малайзійських авіаліній MH17. Дев’ять років тому катастрофа забрала життя 298 людей, зокрема 80 дітей. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім’ям та близьким усіх загиблих пасажирів та членів екіпажу, – заявляють у відомстві.

Українські дипломати також закликали всі залучені держави співпрацювати відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014) задля притягнення Росії та всіх причетних до відповідальності за цей теракт.

– Ми вітаємо прийняття рішення Окружним судом міста Гаага щодо визнання винними й засудження до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були пособниками в збитті літака рейсу MH17. Ми також вітаємо рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та ЄСПЛ щодо визнання їхньої юрисдикції розглядати спори щодо порушення РФ своїх міжнародно-правових зобов’язань, – наголошують в МЗС.

Там нагадали, що у червні 2023 року під час усних слухань у Міжнародному суді ООН Україна окремо наголосила на порушеннях РФ положень Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, зокрема через транспортування смертоносної зброї, що призвело до збиття рейсу MH17.

– Україна продовжить докладати усіх можливих зусиль, аби встановити справедливість для жертв трагедії, домогтись відповідальності та гарантій неповторення подібного трагічного інциденту, – йдеться в заяві.

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Катастрофа МН17

Пасажирський літак Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області з російського ЗРК Бук. Усі 283 пасажири та 15 членів екіпажу загинули.

17 листопада 2022 року суд у Нідерландах засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка до довічного ув’язнення.

Джерело: МЗС
MH17, Авіакатастрофи, Війна в Україні, Катастрофа MH17, Малайзійські авіалінії, МЗС України, Російська агресія
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