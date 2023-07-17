Украина будет прилагать усилия для наказания РФ за катастрофу MH17 — МИД

Сбивание рейса MH17 стало одной из самых ужасных страниц вооруженной агрессии РФ против Украины и дало понять, что действия страны-агрессора имеют последствия для всего мирового сообщества.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с девятой годовщиной катастрофы авиарейса Малайзийских авиалиний MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года.

— Сегодня мы чтим память жертв страшного российского преступления — сбивания самолета Малайзийских авиалиний MH17. Девять лет назад катастрофа унесла жизни 298 человек, в том числе 80 детей. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким всех погибших пассажиров и членов экипажа, — заявляют в ведомстве.

Украинские дипломаты также призвали все вовлеченные государства сотрудничать в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014) для привлечения России и всех причастных к ответственности за этот теракт.

— Мы приветствуем принятие решения Окружным судом города Гаага о признании виновными и приговоре к пожизненному лишению свободы трех человек, которые были пособниками в сбивании самолета рейса MH17. Мы также приветствуем решение Совета Международной организации гражданской авиации (ІКАО) и ЕСПЧ о признании их юрисдикции рассматривать споры о нарушении РФ своих международно-правовых обязательств, — отмечают в МИД.

Там напомнили, что в июне 2023 года во время устных слушаний в Международном суде ООН Украина отдельно отметила нарушения РФ положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в частности из-за транспортировки смертоносного оружия, что привело к сбиванию рейса MH17.

— Украина продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы установить справедливость для жертв трагедии, добиться ответственности и гарантий неповторения подобного трагического инцидента, — говорится в заявлении.

Пассажирский самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области из российского ЗРК Бук. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

17 ноября 2022 года суд в Нидерландах приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению.

Источник : МИД

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