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Заборона на імпорт зерна з України: п’ять країн ЄС виступили за продовження обмежень

зерно
Фото: Depositphotos

П’ять країн ЄС хочуть, щоб заборона на імпорт українського зерна була продовжена принаймні до кінця року.

Про це пише Usnews із посиланням на слова міністрів сільського господарства на зустрічі у Варшаві.

Йдеться про Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину, які стали альтернативними транзитними шляхами для українського зерна, щоб компенсувати уповільнення експорту через чорноморські порти України після російського вторгнення.

Не дивлячись на підтримку деяких з цих країн України у протистоянні російській агресії, міністри кажуть, що поставки українського зерна завдали шкоди їх фермерам.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що п’ять країн підписали спільну декларацію щодо продовження заборони щонайменше до кінця року, яку вони представлять на переговорах із Європейською комісією.

– Але також в угоді є наша спільна декларація про те, що ми дуже відкриті для транзиту, – додав він.

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Нагадаємо, що ЄС у травні дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

ЄС, Болгарія, Війна в Україні, Зерно, Польша, Румунія, Словаччина, Угорщина
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