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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна та США обговорюють поставку ATACMS, рішення за Байденом – Салліван

Україна та США обговорюють поставку ATACMS, рішення за Байденом – Салліван
Фото: Офіс президента

Президенти США та України обговорюють постачання українським ракетним військам ракет ATACMS.

Про це заявив під час обговорення на форумі Aspen Security Forum 2023 радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, президенти Джо Байден і Володимир Зеленський обговорюють постачання в Україну ракет великої дальності ATACMS, але рішення буде за американським лідером, хоча поки що його не ухвалено.

– Я не хотів би розчаровувати вас, але мені сьогодні немає, що анонсувати (щодо ATACMS. – Ред.), – додав Салліван.

США готові “йти на ризики” в питанні постачання нових озброєнь Україні, але враховують реакцію РФ під час ухвалення рішень, додав радник Байдена.

Також Салліван додав, що Україна втрачає значні сили в межах свого контрнаступу, проте США проводять консультації з Києвом щодо того, коли задіяти основні сили під час контрнаступу.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак казав, що зустріч президентів Зеленського та Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі була хорошою, і під час неї вдалося обговорити багато питань, зокрема, питання ATACMS.

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ATACMS

Білий дім, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, США
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