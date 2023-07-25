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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

СБУ повідомила про підозру в держзраді екснардепу Мураєву

Мураєв Мураев
Фото: УНІАН

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру в державній зраді колишньому народному депутату від партії Наші Євгену Мураєву.

За даними СБУ, екснардеп причетний до підривної діяльності проти України.

Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, Євген Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал Наш для поширення російської пропаганди. Таким чином він цілеспрямовано використовував свій медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців.

На телеканалі Наш у викривленому вигляді подавалась інформація про внутрішню ситуацію в Україні та як її сприймають у світі. На початку лютого 2022 року телеканал Мураєва потрапив під санкції РНБО.

Після тривалих незалежних експертиз правоохоронці остаточно підтвердили факти злочинної діяльності Мураєва проти державної безпеки України. Колишньому нардепу загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, восени 2022 року СБУ провела низку обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Там знайшли готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами проти колишнього парламентаря.

Джерело: СБУ
Євген Мураєв, Війна в Україні, Державна зрада
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Наталія Кулик
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