Знайшли готівку та зброю: СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

Листопад, 30 в 16:36

СБУ провела серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії Наші Євгена Мураєва та його прибічників. Зокрема, за місцями проживання, в офісах Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

Вилучено готівку, зокрема в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном, зазначають у СБУ.

Його підозрюють у державній зраді, покарання за яку передбачено за ч. 1 ст. 111 КК України. Йдеться про завдання шкоди інформаційній безпеці України.

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За матеріалами СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу Наш неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал наклали штрафні санкції.

Наразі всі вилучені матеріали передано на експертизи. У СБУ зазначають, що за їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.