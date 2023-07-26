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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У кожного має бути план Б: ексміністр енергетики закликав готуватися до важкої зими

електропідстанція
Фото: Pixabay

Чи буде енергетична ситуація зимою гірше за попередню залежить від наявності та частоти атак РФ на енергетичну інфраструктуру. Однак необхідно “мати план Б”.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів керівник сектору Енергетика Офіс ефективного регулювання, ексміністр енергетики Олексій Оржель (2019-2020).

– Потенційно, це залежить від того, наскільки часто росіяни будуть бити по енергетичній інфраструктурі.Якщо вони зосередяться свої йдар саме по мережах, по об’єктах генерації, ситуація дійсно можк бути поганою. На сьогодні відбуваються саме підготовчі роботи, щоб знайти альтернативні джерела. Тобто, це є великі мобільні генератори, які мають заживити нашу критичну інфраструктуру. Щоб була вода, тепло, – зауважив він.

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Він зауважив, що в деяких областях ситуація може бути гірше, а десь – краще, але “ми на сьогодні маємо готуватися, щоб мати величезні запаси резервів”.

– На жаль, елементарно не вистачає коштів, іноді – елемантарного обладнання, але у кожного має бути план Б, – говорить Оржель.

відключення світла, Війна в Україні, електроенергія, Енергетика
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