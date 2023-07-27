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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Пілотів ЗСУ навчатимуть опановувати F-16 в Румунії та Данії – Білий дім

Пілотів ЗСУ навчатимуть опановувати F-16 в Румунії та Данії – Білий дім
Фото: Getty Images

Для опанування винищувачів F-16 українські льотчики вирушать до Данії та Румунії.

Про це під час пресбрифінгу у Білому домі повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

– У Румунії та Данії буде проводитися підготовка українських льотчиків за програмою F-16. Дати, місця, тривалість програми, все це ще розробляється, – сказав він.

Джон Кірбі додав, що крім зазначених держав пілотів Повітряних сил ЗСУ можуть також навчати на F-16 і в інших місцях, але не уточнив, де саме.

Представник Ради нацбезпеки США каже, що пілотів також навчають англійської мови, щоб вони могли керувати винищувачами США.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що партнери України індивідуально визначатимуть, коли почнеться навчання пілотів ЗСУ на F-16.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі очільник Міноборони України Олексій Резніков підтвердив утворення авіаційної коаліції, коли підписав меморандум з главами Міноборони з 11 держав НАТО.

На сьогодні до коаліції входять Британія, Нідерланди, Данія, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція.

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Джерело: White House
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Джон Кірбі, США
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