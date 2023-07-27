Пілотів ЗСУ навчатимуть опановувати F-16 в Румунії та Данії – Білий дім

Для опанування винищувачів F-16 українські льотчики вирушать до Данії та Румунії.

Про це під час пресбрифінгу у Білому домі повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

– У Румунії та Данії буде проводитися підготовка українських льотчиків за програмою F-16. Дати, місця, тривалість програми, все це ще розробляється, – сказав він.

Джон Кірбі додав, що крім зазначених держав пілотів Повітряних сил ЗСУ можуть також навчати на F-16 і в інших місцях, але не уточнив, де саме.

Представник Ради нацбезпеки США каже, що пілотів також навчають англійської мови, щоб вони могли керувати винищувачами США.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що партнери України індивідуально визначатимуть, коли почнеться навчання пілотів ЗСУ на F-16.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі очільник Міноборони України Олексій Резніков підтвердив утворення авіаційної коаліції, коли підписав меморандум з главами Міноборони з 11 держав НАТО.

На сьогодні до коаліції входять Британія, Нідерланди, Данія, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція.

Джерело : White House

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