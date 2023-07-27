РФ готова знову вдарити Калібрами з Чорного моря – ОК Південь

Попри грозу та шторм, російські окупанти можуть повторно вдатися до повітряних атак, зокрема з акваторії Чорного моря.

– Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати Калібри, – попереджають в оперативному командуванні Південь.

Військові також не виключають застосування ворогом ударних безпілотників.

– Поки що загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, – радять вони.

Уночі 27 липня РФ атакувала Калібрами портову інфраструктуру в Одеській області. Ці ракети окупанти випустили із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження, також пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.

Фото: Міноборони Росії

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