РФ вночі вдарила Калібрами по портовій інфраструктурі Одещини, загинув чоловік

Вночі 27 липня російські військові вдарили ракетами Калібр по Одеській області.

За словами Олега Кіпера, голови Одеської ОВА, є влучання в портову інфраструктуру.

Крилаті ракети Калібр ворог випустив із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.

Зауважимо, що вже кілька тижнів поспіль Росія завдає ударів по Одесі та Одещині. Під прицілом як місто, так і портова інфраструктура.

Так, росіяни вгатили по зернових терміналах у портах Одеси та Чорноморська, знищивши десятки тонн зерна.

21 липня РФ завдала удару по зерносховищу одного з сільськогосподарських підприємств в Одеській області, знищивши 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А в ніч на 24 липня РФ атакувала Шахедами портову інфраструктуру Дунаю.

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