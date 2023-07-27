РФ вночі вдарила Калібрами по портовій інфраструктурі Одещини, загинув чоловік
Вночі 27 липня російські військові вдарили ракетами Калібр по Одеській області.
За словами Олега Кіпера, голови Одеської ОВА, є влучання в портову інфраструктуру.
Крилаті ракети Калібр ворог випустив із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.
Зауважимо, що вже кілька тижнів поспіль Росія завдає ударів по Одесі та Одещині. Під прицілом як місто, так і портова інфраструктура.
Так, росіяни вгатили по зернових терміналах у портах Одеси та Чорноморська, знищивши десятки тонн зерна.
21 липня РФ завдала удару по зерносховищу одного з сільськогосподарських підприємств в Одеській області, знищивши 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
А в ніч на 24 липня РФ атакувала Шахедами портову інфраструктуру Дунаю.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська