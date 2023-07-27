США і союзники шукають альтернативні шляхи експорту зерна з України – Білий дім

Сполучені Штати та їхні союзники працюють з Україною над альтернативними наземними маршрутами доставки найважливіших видів зерна у світ після того, як Росія вийшла із зернової угоди, що давала змогу українському зерну транспортуватися через Чорне море.

Про це в середу ввечері, 26 липня, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

– Ми працюємо з нашими партнерами по ЄС, ми працюємо з Україною та іншими європейськими партнерами, щоб зрозуміти, чи є інші способи доставки зерна на ринок по суші. Але це не так ефективно, – заявив він у Білому домі.

При цьому він визнав, що все ж таки найкращим способом доставки зерна на ринок є саме морські шляхи.

– Але ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, що можна зробити, – додав він.

Раніше в Держдепі США попереджали, що Росія може атакувати на цивільні судна в Чорному морі після чого звинуватити в цьому Україну.

Сьогодні українське зерно має вирішальне значення для глобальних поставок продовольства, особливо в країни, що розвиваються. Ціни на зерно різко зросли після того, як угоду було розірвано, а Москва націлилася на українську портову інфраструктуру.

Нагадаємо, напередодні три країни Балтії заявили про те, що вони можуть надати свої морські порти для експорту українського зерна.

Джерело : CNN

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