Сили оборони звільнили село Старомайорське на Донеччині

Сили оборони України звільнили село Старомайорське Донецької області.

Відповідне відео з цим повідомленням від 35 бригади опублікував президент Володимир Зеленський.

– 35 бригада, а також батальйон дружньої територіальної оборони Арей, виконуючи завдання звільнили село Старомайорське. Слава Україні!, – каже військовий на відео.

Президент, який оприлюднив відео, лаконічно підписав його: “Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!”.

Відомо, що Старомайорське належить до Бердянського напрямку в рамках наступальних дій Сил оборони.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також підтвердила, що Старомайорське Донецької області було звільнено.

– Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт, – написала вона.

Де знаходиться Старомайорське: дивитись на карті

Старомайорське є селом Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Знаходиться за декілька кілометрів від адміністративних кордонів із Запорізькою областю на заході.

Нагадаємо, два дні тому речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомляв, що українські Сили оборони в ході наступу просунулись на 500 метрів.

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