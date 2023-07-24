Каховська ГЕС. В Україні розглядають проєкт будівництва нової більш потужнішої станції за $1 млрд

Після деокупації всієї Херсонської області Україна планує відновити зруйновану греблю Каховської ГЕС, також в Укргідроенерго розглядають можливість замість відновлення збудувати нову станцію, потужнішу, ніж була раніше, це може обійтися у $1 млрд.

Про це керівник Укргідроенерго Ігор Сирота розповів в інтерв’ю Forbes.

– Замість 335 МВт розглядаємо можливість будівництва станції потужністю 550-600 МВт. Будемо розглядати варіант спорудження агрегатів, які зможуть працювати як у генераторному, так і в насосному режимі. Проєкт також передбачає будівництво рибоходу, якого не було на зруйнованій станції, – сказав він.

Який варіант краще, поки що не до кінця зрозуміло, через те, що частина греблі перебуває під водою, зазначає Сирота. Поки що в Укргідроенерго відштовхуються від постанови уряду, ухваленої 18 липня, про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, який розбито на два етапи.

Перший – проєктування тимчасових гребель Каховського гідровузла та будівництво підпірної споруди біля Дніпровської ГЕС.

Другий етап має розпочатися вже після відновлення контролю України над територією навколо зруйнованої Каховської ГЕС. Він передбачає обстеження та демонтаж зруйнованих споруд, розробку проєкту будівництва Каховської ГЕС та зведення тимчасової греблі.

– Будувати на новому місці набагато простіше. Ми поки що не розуміємо, які наслідки підриву, оскільки частина греблі досі перебуває під водою. Невідомо, в якому вона стані. Приблизно ми розуміємо, що вартість 1 кВт потужності – $2000. Така вартість будівництва ГЕС у Європі. Якщо ми плануємо будувати станцію потужністю 550-600 МВт, то загальна вартість буде $1-1,2 млрд, – розповів керівник Укргідроенерго.

Нагадаємо, близько 2:50 ночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Українська розвідка має неспростовні докази, що росіяни планували та готувалися до підриву. Вони замінували опори греблі, а також приміщення машинної зали та інших об’єктів.

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