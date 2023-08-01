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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Під час війни придбав майна на $350 тис.: у головного військкома Дніпропетровщини провели обшуки

Дніпропетровський військком
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, військком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро.

Також він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 кв.м.

Вартість майна значно перевищує його законні доходи, жодних звітів про доходи військкома до податкової не надходило.

Як уточнили в Нацполіції, за час воєнного стану військком придбав майна на $350 тис.

Прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також в автомобілях.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Під час війни придбав майна на $350 тис.: у головного військкома Дніпропетровщини провели обшуки

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція
Війна в Україні, Дніпро, Корупція
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