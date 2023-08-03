Посилення неба і завдання на осінь: Зеленський розповів про пріоритети України

Україна працює над посиленням нашого захисту неба, а також тепер має конкретні дипломатичні завдання на осінь.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після поїздки до Закарпатської області у вечірньому відеозверненні.

Глава держави заслухав про роботу сил протиповітряної оборони та результати збиття ударних дронів-камікадзе Shahed, якими російські війська намагаються атакувати Україну. Минулої ночі окупанти пустили 37 безпілотників. Він зазначив, що наразі триває робота над посиленням захисту неба.

– Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, а й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б’є по наших портах й інфраструктурі.

Зеленський вважає, що зараз для російської держави – це битва не лише проти нашої свободи, і не лише проти України. Москва веде битву за глобальну катастрофу, щоб продовольчий ринок світу розвалився, виникли цінові кризи та збої в постачанні.

– Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання, – попередив президент України.

На Закарпатті президент провів велику нарада з усіма українськими послами та надав конкретні дипломатичні завдання на осінь.

– Нарада щодо ситуації в регіоні – є позитив, передусім економічний. Робочі місця, нові проєкти, релокація підприємств. Закарпаття точно може бути одним із драйверів економічного розвитку України, – зазначив Зеленський.

Зокрема, тут вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проєкти, щодо яких будуть розмови з урядовцями.

Завершив президент цей день у Береговому. Там він зустрівся з угорською громадою, з воїнами, з керівництвом Закарпатської області. Глава держави зазначив, що це дуже потужний день для України, та подякував усім, хто захищає свободу.

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